SuperSonics vencem Bulls em Chicago O Seattle SuperSonics derrotou na prorrogação o Chicago Bulls por 101 a 94, em Chicago (EUA), mantendo assim a esperança de se classificar para a próxima fase da NBA. Rashard Lewis e Ray Allen marcaram juntos 52 pontos para o Seattle. A equipe está empatada com o Golden State Warriors no 10º lugar da Conferência Oeste, com 36 vitórias e 37 derrotas. Os Warriors, que perderam para o Portland por 100 a 86, têm duas derrotas a mais. Já as chances do Chicago de disputar os playoffs estão quase esgotadas. O time está na 12ª colocação da Conferência Leste, com 26 vitórias e 49 derrotas. Outros resultados desta terça: Sacramento 103 x 98 Indiana Detroit 92 x 85 Toronto Dallas 95 x 86 New Orleans San Antonio 118 x 105 Orlando Phoenix 95 x 65 Denver Utah 94 x 89 L.A. Clippers