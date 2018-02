SuperSonics vencem Mavericks na NBA Rashard Lewis e Ray Allen lideraram o Seattle SuperSonics na vitória sobre o poderoso Dallas Mavericks por 107 a 100, na noite desta quinta-feira, em Seattle (EUA), pela NBA. Lewis marcou 30 pontos e Allen fez 29. Mesmo com a vitória, o Seattle continua na penúltima colocação da Divisão do Pacífico, com 29 vitórias e 34 derrotas, e no 11º lugar da Conferência Oeste. A derrota, a segunda consecutiva, não foi suficiente para afetar a liderança dos Mavericks na Divisão do Meio-Oeste. A equipe tem 48 vitórias e 16 derrotas, mantendo assim a melhor campanha da temporada. Outros dois jogos fecharam a rodada desta noite. O New Jersey Nets venceu em casa o Boston Celtics por 90 a 75 e o Phoenix Suns derrotou o Sacramento Suns por 109 a 84, em Phoenix.