Supersonics vencem na prorrogação Com 36 pontos marcados por Rashard Lewis e outros 32 anotados por Gary Payton, o Seattle Supersonics venceu o Orlando Magic por 123 a 119, já na prorrogação, na noite desta segunda-feira. Os Supersonics só conseguiram liderar o placar no final do segundo tempo da prorrogação, quando Payton anotou uma cesta de 3 pontos e virou para o time de Seattle: 120 a 117. Tracy McGrady desperdiçou a oportunidade de empatar o jogo para o Orlando Magic, abrindo caminho para que Dasmond Mason marcasse os últimos pontos da vitória dos Supersonics.