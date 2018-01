Surpreendente, Nigéria derrota os atuais campeões A seleção masculina de basquete da Nigéria foi a primeira grande surpresa do Mundial do Japão: derrotou ninguém menos que a Sérvia e Montenegro, atual campeã mundial, por 82 a 75. O ala do New York Knicks, Ime Udoka, com 18 pontos, foi a grande estrela do time nigeriano, que chegou ao Japão rodeado de mistério, já que não havia disputado nenhum jogo preparatório para o torneio. Na verdade, os jogadores nigerianos não são desconhecidos. A maioria nasceu nos Estados Unidos e disputa a liga universitária, ou atua em equipes européias. Os africanos, orientados pelo ex-jogador do Celtics de Boston, Sam Vincent, encararam a Sérvia de igual para igual. Já os atuais campeões mundiais, não apresentaram o mesmo basquete que deslumbrou o mundo há quatro anos, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ao final, o resultado acabou sendo justo.