Técnico Brown faz história na NBA O técnico do Detroit Pistons, Larry Brown, fez história na NBA ao dirigir, quarta-feira, a partida de número dois mil em sua carreira profissional. Brown, que também completou sua centésima partida como treinador do Detroit, na vitória sobre o Toronto Raptors ? do brasileiro Rafael -, por 90 a 86, agora faz parte do restrito grupo de técnicos do basquete profissional norte-americano que atingiram esta marca, formado por Lenny Wilkins, Bill Fitch e Don Nelson. Em Los Angeles, o armador Leandro Barbosa jogou 13 minutos e fez sete pontos na vitória do Phoenix Suns por 113 a 110, ante o Los Angeles Lakers. O Phoenix acumula agora 16 vitórias e 3 derrotas na temporada 2204-2005 da NBA.