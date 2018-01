Técnico da seleção dos EUA nega o rótulo de "Dream Team" Preocupado em evitar o clima de favoritismo entre os jogadores e a imprensa mundial, o treinador da seleção norte-americana de basquete masculino, Mike Krzyzewski, negou mais uma vez que sua equipe não é um "Dream Team" (Time dos Sonhos). "Nós não chamamos esse time de Dream Team. Nos chamamos de seleção nacional", afirmou o técnico, que se prepara para a disputa do Mundial do Japão. Chamado de Dream Team VII, a seleção norte-americana conta com jogadores da NBA como os alas LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e Carmelo Anthony, do Denver Nuggets, e o armador Dwayne Wade, do Miami Heat. "O primeiro Dream Team era uma coleção de estrelas com diferentes idades. A equipe de agora tem jogadores jovens e um conceito diferente. É um time em desenvolvimento", contou Krzyzewski. Em sua preparação para o Mundial, os Estados Unidos já realizaram três amistosos. Massacraram Porto Rico (114 a 69) e China (119 a 73) e sofreram para derrotar o Brasil, na última terça-feira, por 90 a 86. Até a estréia contra Porto Rico, no dia 19, os norte-americanos farão mais dois jogos de preparação - contra a Lituânia, no domingo, e contra a Coréia do Sul, no dia 15.