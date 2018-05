Técnico da seleção feminina de basquete viaja para acompanhar jogos da LBF

De acordo com a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), o próximo jogo que Barbosa assistirá será entre Presidente Venceslau e Maranhão Basquete. Curiosamente, essa será uma das três únicas partidas com transmissão pela TV - canal SporTV. Às demais ele só poderia assistir in loco. O Presidente Venceslau é o último colocado e só perdeu até agora. O Maranhão Basquete vem em quarto, com apenas quatro vitórias.

"Começamos o mês de fevereiro acompanhando duas partidas em Recife (América-PE x Corinthians), mas já estamos agendados com jogos nas cidades de Presidente Venceslau (SP) e São Luís (MA). É muito importante estarmos presentes nesses jogos para avaliarmos as jogadoras selecionáveis para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos, além de demonstrar a seriedade que estamos encarando esse novo período de trabalho", analisou Barbosa.

Depois de acompanhar Presidente Venceslau x Maranhão Basquete no próximo dia 24, Barbosa e a coordenadora Adriana Santos viajam para acompanhar os dois jogos entre Sampaio Corrêa e América-PE, em São Luís.