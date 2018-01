Técnico do Basquete sai ainda em 2002 O nome do técnico da Seleção Masculina de Basquete será anunciado ainda este ano, segundo Gerasime "Grego" Bozikis, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), na festa de premiação dos melhores do esporte do COB, no Rio de Janeiro. O técnico da Seleção Feminina deverá ser confirmado apenas depois da virada do ano. Depois de admitir antecipar o novo técnico do time masculino, Grego também confirmou que será alguém que "pense e trabalhe para o primeiro lugar, não para o terceiro, quarto ou quinto". A missão mais difícil do basquete para 2003 será a classificação para a Olimpíada de Atenas/2004. O Pré-Olímpico Masculino das Américas, por exemplo, de 27 de julho a 2 de agosto, pela segunda vez consecutiva em Porto Rico, classifica apenas três Seleções do continente - e os profissionais dos Estados Unidos deverão ficar com uma delas. Segundo Grego, o Brasil não teve como conseguir a sede: a verba que seria investida não atingiria o oferecido pelos porto-riquenhos, de US$ 1,2 milhão - e que devem recuperar facilmente a verba, com ginásios lotados e torcedores pagando ingressos a preços bem altos. Mas o presidente da CBB disse que segue tentando a sede do Pré-Olímpico Feminino - de 20 a 27 de abril.