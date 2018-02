Técnico do Knicks se salva com vitória sobre Cavaliers

A maioria dos torcedores do New York Knicks pedia a cabeça do treinador Isiah Thomas no Madison Square Garden, mas o time surpreendeu ao conquistar uma vitória contundente por 108 a 90 sobre o Cleveland Cavaliers, nesta quarta-feira, pela temporada regular da NBA. O resultado salvou Thomas e recuperou o moral da equipe, que apresentou sua melhor atuação nesta temporada. O ala/pivô reserva David Lee anotou 22 pontos, enquanto o ala/armador Jamal Crawford fez outros 21. O Knicks (8 vitórias e 17 derrotas) impôs ao Cavaliers a sua pior derrota na temporada. LeBron James foi o único que se salvou no Cavaliers (11 vitórias e 15 derrotas), que perdeu nove dos últimos 11 jogos. Ele somou 32 pontos, oito rebotes e seis assistências. O ala/pivô brasileiro Anderson Varejão jogou 21 minutos pelo Cavaliers e marcou sete pontos (3 de 7 arremessos de quadra e 1 de 3 lances livres), além de pegar cinco rebotes e dar quatro assistências. Resultados desta quarta-feira pela NBA: Atlanta Hawks 117 x 111 Miami Heat Boston Celtics 85 x 87 Detroit Pistons Indiana Pacers 102 x 85 Philadelphia 76ers Washington Wizards 84 x 95 Chicago Bulls Charlotte Bobcats 98 x 92 Utah Jazz New York Knicks 108 x 90 Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks 89 x 102 Sacramento Kings Minnesota Timberwolves 98 x 111 Golden State Warriors Memphis Grizzlies 88 x 85 San Antonio Spurs Houston Rockets 92 x 97 Orlando Magic Dallas Mavericks 108 x 105 Phoenix Suns Portland Trail Blazers 101 x 96 Toronto Raptors Seattle Supersonics 93 x 107 New Orleans Hornets