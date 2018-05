Técnico do Milwaukee Bucks é suspenso por uma partida

O técnico do Milwaukee Bucks, Scott Skiles, foi suspenso por uma partida por causa do confronto com um árbitro durante o jogo de sua equipe contra o Washington Wizards na quarta-feira passada.

A NBA informou neste sábado da suspensão, que se tornou a primeira com essa severidade imposta a um técnico em sete anos.

A explicação oficial dada pela NBA foi que Skiles não deixou o campo no tempo estabelecido após ser-lhe assinalada a segunda falta técnica e quando o fez foi com certa resistência.

Skiles recebeu duas faltas técnicas seguidas e foi expulso no primeiro tempo da partida de sua equipe contra o Washington Wizards, perdida por 104 a 102 em seu campo, o Bradley Center.