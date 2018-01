Técnico é hospitalizado com câncer e deixa os Timberwolves

Antes mesmo de a temporada 2015/2016 da NBA começar, o Minnesota Timberwolves sofreu um duro baque. O técnico e presidente de operações da franquia, Flip Saunders, foi internado em um hospital de Minneapolis e, por isso, precisou deixar ambos os cargos. A informação foi anunciada nesta sexta-feira pelo próprio Timberwolves, em comunicado oficial.

Em agosto, Saunders foi diagnosticado com linfoma de Hodgin, um tipo de câncer que ataca o tecido linfático. Na época, o treinador anunciou que seguiria comandando a equipe e a franquia, mas uma complicação ao longo desta semana piorou seu estado de saúde e mudou os planos.

O Minnesota Timberwolves revelou que Saunders já havia encerrado a quimioterapia quando seu quadro regrediu nos últimos dias. Ele foi imediatamente levado para um hospital na região, onde passaria por exames mais profundos e seria submetido a outros tratamentos. A franquia, no entanto, não detalhou seu estado de saúde.

"Nosso foco agora é no Flip e seu processo de cura. Somos gratos às preces, preocupação e apoio a Flip e nossa família durante esse período. A família gostaria que todos continuassem a respeitar nossa privacidade enquanto enfrentamos esta jornada. Estamos completamente comprometidos com a saúde de Flip a longo prazo e ansiosos para que ele volte às tarefas no Timberwolves no momento apropriado", apontava um comunicado assinado pela família Saunders.

A saída de Saunders obrigou o dono da franquia, Glen Taylor, a agir rapidamente. Ele apontou o assistente Sam Mitchell como novo técnico-interino. O diretor-geral Milt Newton acumulará funções para que o Timberwolves minimize a ausência de seu presidente de operações.

"Como interino, estou confiante que posso continuar a construir a base que o Flip deixou. Temos jovens talentosos e bons veteranos, então estou ansioso para me juntar a eles nos treinos", disse Mitchell. "Estamos confiante no Sam e sua habilidade para esta transição. Ele tem longa história com o Flip, então não deverá mudar muito nossa filosofia de basquete", comentou Newton.

Experiente treinador da NBA, com passagens por Detroit Pistons e Washington Wizards, Saunders voltou ao Timberwolves, onde começou na liga, em 2013, como presidente de operações. Um ano depois, após a saída de Rick Adelman, ele próprio se nomeou novo técnico da equipe. A triste coincidência é que Adelman também deixou o cargo por causa de uma doença, de sua mulher, que estava com um grave problema de saúde e demandava muitos cuidados do então treinador.