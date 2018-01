Técnico do Toronto Raptors é eleito o melhor do ano na NBA Sam Mitchell, treinador que levou o Toronto Raptors a seu primeiro título da Divisão do Atlântico e a um recorde do time canadense de 47 vitórias na temporada regular, foi eleito, nesta terça-feira, o melhor técnico do ano na NBA. Mitchell comandou a equipe em uma melhora de 20 vitórias em comparação a campanha da temporada passada de 27 vitórias e 55 derrotas. Ele recebeu 389 pontos, incluindo 49 votos como o primeiro na lista de três que foram escolhidos por cada um dos 128 cronistas esportivos que participaram da escolha. O técnico do Utah Jazz, Jerry Sloan, ficou em segundo, com 301 pontos (39 primeiros lugares) e Avery Johnson, do Dallas Mavericks terminou na terceira colocação, com 28 primeiros lugares. Mitchell, jogador da NBA player por 13 anos, se tornou o primeiro treinador da história do Raptors a receber o prêmio. Ele sustenta um recorde de 107 vitórias e 139 derrotas em três anos a frente da equipe canadense. O Toronto Raptors perdeu a primeira partida do confronto melhor-de-sete contra o New Jersey Nets, pelos playoffs da Conferência Leste da NBA. Mesmo jogando em casa, os canadenses foram derrotados por 96 a 91 no último sábado. O segundo jogo acontece nesta quinta-feira.