Técnico dos Bulls nega clima ruim no time e possível ida para os Knicks

CHICAGO - Tom Thibodeau, técnico do Chicago Bulls, não mudará de time na NBA. O treinador desmentiu, em entrevista ao jornal Chicago Tribune, que já teria acertado a sua ida para o New York Knicks na próxima temporada e que possui problemas de relacionamento com a direção de sua atual equipe.

Eleito o melhor técnico na temporada 2010/2011, Thibodeau é um dos responsáveis pelo ressurgimento do Chicago Bulls, que, desde a era Michael Jordan, figurava como um mero coadjuvante na NBA. Com o técnico, os Bulls fizeram a melhor campanha da liga na temporada regular por duas temporadas seguidas, mas nunca conseguiram se aproximar do título, muito disso graças às seguidas contusões do armador Derrick Rose, grande estrela do time.

E o relacionamento entre o técnico e a diretoria da equipe, que já havia sido desgastado por causa de insucessos seguidos nos playoffs, piorou ainda mais na última semana, quando ele criticou a atitude dos donos do time em trocar o ala Luol Deng com o Cleveland Cavaliers, em uma ação clara que demonstra os planos dos "chefes" em um bom time apenas para o futuro.

Apesar disso, Tom Thibodeau negou a informação de que estaria de partida para os Knicks e não se vê longe dos Bulls. "Essas coisas são ridículas. Primeiro eu estava sendo trocado. Eu não poderia me importar menos com essas coisas. Eu amo o espírito de luta deste time. Isto é tudo que eu penso".

Mesmo sem contar com Luol Deng e Derrick Rose, novamente machucado, o Chicago Bulls continua em uma boa situação na temporada 2013/2014 da NBA. O time, atualmente com 17 derrotas e 18 vitórias, é o 5.º colocado na Conferência Leste, na zona de classificação para os playoffs.