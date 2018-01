Técnico dos Lakers pede demissão O técnico do Los Angeles Lakers, Rudy Tomjanovich, pediu demissão do cargo. Ele alegou estar com problemas de saúde. ?Não houve nenhum tipo de influência, pressão externa ou qualquer problema de estilo?, explicou. O técnico, que já foi campeão da NBA pelo Houston Rockets, estava em sua primeira temporada no Lakers, com o qual tinha contrato de cinco anos por US$ 30 milhões.