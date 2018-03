Técnico Mike D'Antoni troca Suns pelos Knicks

O técnico Mike D'Antoni deixará o Phoenix Suns para assumir o New York Knicks, afirmaram neste domingo a revista "Sports Ilustrated" e o jornal "The Boston Globe". Citando fontes ligadas à liga, as duas publicações apontam que D'Antoni assinará por quatro temporadas com a equipe de Nova York, que não se classificou aos playoffs. O técnico também estava cogitado pelo Chicago Bulls, mas optou pelo Knicks em razão dos valores do contrato. O presidente do Suns - equipe do ala-armador brasileiro Leandrinho - já oficializou a saída de D'Antoni, embora ainda tivesse dois anos de contrato com ele. O Suns ainda pode receber alguma compensação do Knicks pela saída de D'Antoni. A equipe de Phoenix ainda teria de pagar US$ 9 milhões em salários ao treinador. O treinador tem um histórico de 267 vitórias e 172 derrotas no comando do Suns e do Denver Nuggets. Ele conseguiu pelo menos 54 triunfos em quatro das cinco temporadas que permaneceu na equipe de Phoenix e chegou duas vezes à final da Conferência Oeste, deixando em 26-25 seu recorde nesta etapa.