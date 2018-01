Técnico tira equipe de quadra e Liga Sorocabana perde por W.O. para Franca no NBB Um episódio triste, digno de amadorismo, marcou a 13.ª rodada do primeiro turno do NBB, neste domingo. Franca vencia a Liga Sorocabana fora de casa ainda pelo quarto inicial de partida quando o técnico Rinaldo Rodrigues, dos anfitriões, se revoltou com uma decisão da arbitragem e tirou seu time de quadra. Com isso, a vitória, por W.O., foi dada aos francanos.