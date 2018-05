Ted, arma secreta de Mogi nos playoffs, crê em virada na série contra Limeira

SÃO PAULO - O modesto Mogi das Cruzes/Helbor tenta, a partir desta quinta-feira, emplacar mais uma façanha. A equipe da Grande São Paulo tem a missão de virar a série de quartas de final do NBB, que perde para o Winner/Limeira por 2 a 0. A terceira partida começa às 21h, no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi.

Mogi já alcançou um feito inédito nas oitavas, no confronto contra o Pinheiros, vice-campeão da Liga das Américas. Nunca antes, em cinco edições do NBB, uma equipe classificada na 12ª colocação (a última disponível para os playoffs) havia conseguido vencer uma série. Grande parte dos méritos cabe ao ala Ted Simões, de 34 anos. No quarto jogo, ele marcou 18 pontos, com cinco arremessos certeiros de três pontos. Na marcação, incumbido de deter Shamell, conseguiu limitar o norte-americano a apenas quatro pontos.

O veterano, que estava jogando no Campo Mourão, do Paraná, depois de ter passado por Palmeiras, Flamengo, Tijuca, Assis, Americana e Jacareí, fez contato pelo Facebook com Danilo Padovani, que é auxiliar do técnico espanhol Paco García. Padovani, que havia jogado contra Ted muitos anos atrás, o indicou para Paco, que concordou em observá-lo durante uma semana. O bom desempenho nos treinos de observação lhe valeu um contrato para disputar o Campeonato Paulista.

"Aos poucos fui ganhando a confiança do Paco, e depois renovei para o NBB. Contra o Pinheiros, acabaram sobrando umas bolas para mim, e felizmente consegui ajudar a minha equipe", diz o ala de 1,90m, que nasceu em Sorocaba.

Na série contra Limeira, Ted não está conseguindo repetir o desempenho ofensivo. "O Demétrius assistiu a todas as nossas partidas da série contra o Pinheiros. Ele montou uma tática para tirar totalmente meu arremesso de três pontos e também o do Filipin (ala titular de Mogi).

Na partida desta quinta-feira, Ted confia na homogeneidade da equipe. "Ao longo da temporada, tivemos dez diferentes jogadores se destacando como cestinhas. Não dependemos de um ou dois".

O ala lembra que o objetivo de Mogi, que disputa o NBB pela segunda vez, era apenas a classificação para os play offs, mas as ambições cresceram. "Nossa vitória sobre o Pinheiros pode ter surpreendido muita gente, mas não a nós, porque sabemos o que estamos trabalhando".