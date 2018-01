Telemar abre 2 a 0 na série semifinal O Telemar/Rio de Janeiro está a uma vitória da final do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. Ao contrário do primeiro confronto, a equipe do técnico Miguel Ângelo da Luz derrotou com facilidade o Universo/Brasília, por 98 a 76, nesta segunda-feira, e lidera a série de melhor de cinco pela semifinal, por 2 a 0. A partida foi disputada no Ginásio Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, e teve como destaque principal o ala Marcelinho, o cestinha, com 40 pontos. O ala do Rio de Janeiro converteu oito arremessos de três pontos em dez tentativas, deu boas assistências, além de ter enterrado uma bola na cesta com extrema categoria. A série pode se encerrar no dia 10, em Brasília, caso o Universo/BRB não obtenha um resultado positivo. Desde o primeiro quarto, o Rio de Janeiro deu mostras de que o Universo/BRB teria de jogar muito bem para derrotá-lo, e não foi isso que ocorreu. Durante todo o jogo, o time do Distrito Federal errou passes em excesso, muito das vezes de forma infantil, falhou na marcação e desperdiçou vários ataques. A equipe da casa não teve a vitória ameaça em nenhum momento. No intervalo, o placar era amplamente favorável ao Rio de Janeiro: 54 a 42. No fim do terceiro quarto, a vantagem caiu para dez pontos (70 a 60), mas na última etapa a vitória veio sem esforço. Tanto é que, no último minuto, o time da casa se deu ao luxo de pôr em quadra seu time reserva.