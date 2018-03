Telemar abre 2 a 0 sobre o São José O Telemar venceu por 91 a 74 o São José dos Pinhais/Keltek (PR), no Ginásio Miécimo da Silva, no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda-feira à noite, e abriu dois a zero nesta série das quartas-de-final do Campeonato Nacional de basquete masculino. Até o momento, Universo/BRB, COC/Ribeirão Preto, Unitri/Uberlândia e Telemar lideram suas séries por dois a zero e estão a uma vitória da semifinal. A competição volta a ter jogos na quinta-feira.