Telemar abre os playoffs do Nacional Com a melhor campanha do Nacional Masculino de Basquete, o Telemar inicia nesta quinta-feira, às 19h30, as quartas-de-final contra o São José dos Pinhais, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande (RJ). O outro jogo do dia: Universo/BRB x Uniara/Araraquara, em Brasília, às 20 horas. A série será decidida em melhor-de-cinco jogos. Na sexta-feira jogam COC/Ribeirão Preto x Pitágoras/Minas, às 17 horas (SporTV) e Unitri/Uberlândia x Paulistano/Dix Amico, às 20 horas. Líder da fase de classificação (26 vitórias e 4 derrotas), o Telemar tem o segundo melhor ataque (média de 99,3 pontos) e disputa os dois primeiros jogos em casa. O São José dos Pinhais terminou em oitavo lugar (15 vitórias e 15 derrotas). E agora desafia o líder. "Terminar a etapa na liderança foi ótimo. Agora temos a responsabilidade de manter o padrão de jogo para ir às semifinais", disse o técnico Miguel Ângelo da Luz, do Telemar. "É uma equipe com jogadores de seleção brasileira, de fama e experiência. Mas não temos nada a perder. Nos playoffs, voltamos ao zero a zero. Vamos lutar pela vaga na semifinal", observou o técnico Hugo Cabrera, do São José.