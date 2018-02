Telemar assume liderança do Nacional O Telemar venceu o Uniara/Araraquara por 90 a 82, em Araraquara (SP), neste sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Nacional de basquete masculino, com 84,6% de aproveitamento (11 vitórias e duas derrotas), seguido do COC/Ribeirão Preto, que tem a mesma campanha. A equipe carioca, porém, leva vantagem na cesta average. O Unitri/Uberlândia está em terceiro lugar com 75% (9 vitórias e 3 derrotas).