Telemar atrapalha o Universo/Ajax Nesta quinta-feira à noite, o Telemar ganhou por 97 a 79 do Universo/Ajax, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande (RJ), e atrapalhou o time goiano, que disputa com o São José dos Pinhais/Keltec a última vaga nos playoffs do Campeonato Nacional de basquete masculino. Neste momento, o Ajax é o oitavo colocado com 50% de aproveitamento (28 jogos, 14 vitórias e 14 derrotas) e o São José é o nono, também com 50% (30 jogos, 15 vitórias e 15 derrotas). O Telemar, vice (86,2%), com mais uma vitória assumirá a liderança, que é atualmente do COC/Ribeirão Preto (86,7%).