Telemar e Minas vencem no Nacional Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, em confonto válido pela 12ª semana da competição, o Telemar, do Rio, venceu nesta segunda-feira o Universo, em Brasília, por 90 a 81. O Telemar já assegurou classificação aos playoffs do torneio, com 21 vitórias em 23 partidas. O Universo é o sétimo colocado. Já em Belo Horizonte, o Minas, quinto colocado, ganhou do Limeira (13º) por 100 a 80.