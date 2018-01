Telemar é o 1.º finalista do Nacional O Telemar é o primeiro finalista do Campeonato Nacional de basquete masculino. Ao vencer o Universo/BRB por 96 a 81, o time do Rio de Janeiro garantiu sua passagem para a decisão ao fechar a série semifinal por 3 a 0 e agora tentar conquistar o título inédito para sua galeria. A vitória foi garantida graças ao bom desempenho no segundo tempo. O Universo/BRB venceu o primeiro tempo por apenas um ponto de vantagem: 52 a 51. Já no segundo tempo, a vitória dos cariocas foi esmagadora, com vantagem de 16 pontos (29 a 45). Marcelinho, do Telemar, com 30 pontos, e Kenya, do Universo/BRB, com 29, foram os cestinhas da partida. Agora, os jogadores do Telemar ficam no aguardo da definição do outro finalista, entre COC/Ribeirão Preto e Unitri/Uberlândia. ?A gente já está assistindo a série inteira e agora vamos pensar nela com carinho, porque estamos na decisão?, disse Marcelinho, do Telemar.