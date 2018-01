Telemar é o novo líder do Nacional A Telemar derrotou o COC/Ribeirão, líder do Campeonato Nacional masculino de basquete, por 111 a 99, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, no principal jogo da noite entre os melhores da competição. Com esta vitória, o time carioca é o novo líder da competição na classificação por aproveitamento, pois chega a 89,5%, contra 86,4% do time de Ribeirão Preto. ?Tive que cobrar mais determinação de toda a equipe no intervalo e deu certo. Agora é pensar nas próximas partidas pois em Campeonato Nacional não dá para festejar vitória nem chorar derrotas, temos que trabalhar para melhorar sempre?, afirmou o técnico Miguel Angelo da Luz, do Telemar. O cestinha da partida foi Marcelinho, do Telemar, que marcou 38 pontos. Os outros resultados da noite foram: Pitágoras/Minas 107 x 92 Liga Macaense; Paulistano/Dix Amico 97 a 83 Franca; e Joinville/FME 72 x 70 Ulbra/Torres.