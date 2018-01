Telemar e Uberlândia disputam 2.º jogo Já com uma vitória na melhor-de-cinco que decidirá o título do Nacional Masculino de Basquete, o Telemar volta a receber o Unitri/Uberlândia neste domingo, às 14 horas, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro (com SporTV 2). Na primeira partida, na sexta-feira à noite, o time carioca venceu com certa facilidade: 87 a 71, com 43 pontos do cestinha Marcelinho. Na fase de classificação, o Telemar foi o primeiro colocado - por isso tem a vantagem de jogar a primeira, a segunda e a quinta partida (se necessária) em casa. O Uberlândia terminou em terceiro.