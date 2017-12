Telemar e Ulbra vencem estréia no playoff do Nacional Na abertura do playoff do Grupo C do Nacional de Basquete Masculino, o Telemar venceu o Keltek Basketball (PR) por 95 a 79, no Rio de Janeiro, com 25 pontos do cestinha Alexandre, neste sábado. No outro jogo, o Ulbra/Torres (RS) ganhou da Uniara/Lupo/Araraquara (SP) por 91 a 67, em Araraquara. O cestinha foi Coloneze, da Ulbra, com 27 pontos. Telemar e Ulbra lideram suas séries por um a zero. A segunda rodada dos playoffs será disputada na segunda-feira (dia 8) com Telemar x Keltek Basketball (PR), no Rio de Janeiro (20 horas); e Uniara/Lupo/Araraquara (SP) x Ulbra/Torres (RS), em Araraquara (20 horas). Os vencedores das duas séries estarão classificados para o hexagonal semifinal.