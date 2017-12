Telemar e Ulbra vencem no Nacional de basquete Telemar e Ulbra bateram, respectivamente, Keltek e Uniara, nesta segunda-feira, e abriram 2 a 0 na série melhor-de-cinco das quartas-de-final do Nacional masculino de basquete. Mais uma vitória garante presença no hexagonal decisivo. O Telemar fez 91 a 70 no Keltek, com 29 pontos de Vanderlei. Já o Ulbra ganhou por 89 a 78 no Uniara com 22 pontos do cestinha Márcio Dornelles.