Telemar e Universo/BRB jogam no Rio A primeira rodada da fase semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete termina neste sábado, com a partida entre o Telemar, dona da melhor campanha na fase de classificação, e o Universo/BRB, de Brasília, a última equipe a se classificar. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco será no ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande (RJ), às 16 horas (com SporTV). O segundo confronto da série será segunda-feira, às 18 horas, no mesmo local. Neste domingo, COC/Ribeirão Preto e Unitri/Uberlândia, fazem, em Ribeirão, às 14h30, o segundo jogo da série entre as equipes. O Telemar, do Rio, estreante no Nacional, com 56 pontos (26 vitórias e 4 derrotas), foi o único das quatro semifinalistas a fechar a série das quartas-de-final por 3 a 0, com São José dos Pinhais. O Universo, quarto na primeira fase, com 47 pontos (17 vitórias e 13 derrotas), precisou de cinco jogos para eliminar o Uniara/Araraquara.