Telemar e Universo/BRB saem na frente Na abertura das quartas-de-final (melhor de cinco jogos) do Nacional de basquete masculino, os times que jogaram em casa conseguiram a vitória: Telemar 95 x 94 São José dos Pinhais/Keltek, no Rio de Janeiro (RJ); e Universo/BRB 106 x 100 Uniara/Araraquara, em Brasília (DF). Agora, estes times voltam a se enfrentar em dias diferentes. O Universo/BRB recebe novamente o Uniara/Araraquara no sábado, às 18 horas. Já o Telemar joga contra o São José somente na segunda-feira, às 19h30.