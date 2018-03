Telemar está na semifinal do basquete A Telemar é a primeira semifinalista do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Nesta sexta-feira, fora de casa, o time carioca bateu o São José dos Pinhais por 105 a 63 e fechou a série das quartas-de-final, em melhor-de-cinco, por 3 a 0. Marcelinho foi o cestinha, com 30 pontos. Neste sábado, o Uniara/Araraquara recebe o Universo/BRB, às 12 horas, e tenta evitar que o time brasiliense feche a série em três jogos a zero.