Telemar faz 2 a 0 na final do Nacional Jogando no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, o Telemar fechou sua segunda vitória na melhor-de-cinco pelo título do Nacional Masculino de Basquete, sobre a Unitri/Uberlândia. Mas, ao contrário do primeiro jogo, onde encontrou mais facilidade, neste domingo venceu apenas na prorrogação, com 94 a 91. As duas equipes voltam a se encontrar na sexta-feira e no domingo, mas em Uberlândia. Se necessário o quinto jogo, será novamente no Rio de Janeiro, porque o Telemar ganhou o direito como primeira colocada na fase de classificação.