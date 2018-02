Telemar ganha e garante a 2.ª posição Nesta segunda-feira à noite, o Telemar ganhou do Corinthians/UMC por 84 a 78, em Mogi das Cruzes (SP), e se garantiu na vice-liderança da classificação do Nacional de basquete masculino, com 87,5% de aproveitamento (14 vitórias e duas derrotas). No outro jogo da noite, Liga Macaense 62 x 110 Joinville/FME, em Macaé (RJ).