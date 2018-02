Telemar ganha por um ponto do Ulbra O Telemar conseguiu nesta quinta-feira sua 12.ª vitória no Nacional de basquete masculino com um placar apertado contra o Ulbra/Torres: apenas um ponto (74 a 73), sendo que o jogo foi disputado em Torres (RS). Com isso, o Telemar continua na segunda posição na classificação, com 85,7% de aproveitamento, e o Ulbra é o 14.º, com apenas 31,3%. O cestinha do jogo foi Marcelinho, do Telemar, com 21 pontos, mas o destaque foi Macetão, do Ulbra, que conseguiu um ?double-double? (11 pontos e 16 rebotes).