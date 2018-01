Telemar mantém a liderança no Nacional O Telemar manteve a liderança do Nacional Masculino de Basquete neste domingo ao bater o Franca por 111 a 85, no Rio de Janeiro. Outros resultados: Minas 78 x 87 São José dos Pinhais; Araraquara 76 x 83 Universo/BRB; e Paulistano 94 x 93 Uberlândia.