Telemar quer festa na casa do rival A Telemar/Rio de Janeiro está a uma vitória do título inédito do Nacional Masculino de Basquete. A terceira partida contra a Unitri/Uberlândia, atual campeã, será nesta sexta-feira, às 20h30 (com Sportv), em Uberlândia. O time carioca lidera a série melhor-de-cinco (2 a 0). Na primeira fase, as equipes se enfrentaram quatro vezes e a Telemar venceu três. O ala Rogério, do Uberlândia, acredita que o time pode crescer com a vantagem de jogar em casa. "Contamos com o apoio de nossa torcida. O importante é mantermos uma postura forte, defendendo forte para garantir o nosso contra-ataque", analisou. O armador Demétrius, da Telemar, diz, sem modéstia, que a equipe leva o título amanhã. "Confiamos no nosso potencial. Vamos selecionar bem os arremessos para não dar chance para o contra-ataque."