Telemar, Rio Claro e Franca estréiam bem no hexagonal A primeira rodada do hexagonal decisivo do Campeonato Nacional masculino de basquete foi disputada nesta quarta-feira, no Ginásio Pedrocão, em Franca. O Telemar bateu o Universo/BRB por 95 a 88. O Bandeirantes/Rio Claro ganhou do COC/Ribeirão Preto por 75 a 71. Na última partida da noite, Franca derrotou o Ulbra por 87 a 78. A segunda rodada do hexagonal será disputada já nesta quinta-feira. O Bandeirantes recebe o Telemar em Rio Claro (SP), a Ulbra encara o COC/Ribeirão Preto em Torres (RS) e o Universo enfrenta Franca em Brasília. Os dois melhores do hexagonal final se classificam para a final, que será disputada em melhor de cinco partidas.