Telemar vence a 23.ª pelo Nacional Neste domingo, o Telemar, líder do Nacional masculino de basquete, ratificou sua posição ao vencer o Pitágoras/Minas Tênis por 101 a 81, na casa do adversário, em Belo Horizonte (MG). Com esta vitória, o time - que já está classificado para a próxima fase - fica com 88,5% de aproveitamento (23 vitórias e três derrotas). Outros resultados: Uniara/Araraquara 85 x 71 Corinthians/UMC, em Araraquara (SP); Ulbra/Torres 86 x 84 Universo/BRB, em Torres (RS); Liga Macaense 79 x 73 Londrina/TIM, em Macaé (RJ); Winner/Limeira 124 x 100 Paulistano/Dix Amico, em Limeira (SP); e Joinville/FME 94 x 99 São José dos Pinhais/Keltek, em Joinville (SC). A competição continua nesta segunda-feira com apenas uma partida: Universo/Ajax x Franca Basquete, às 20 horas, em Goiânia (GO).