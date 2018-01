Telemar vence a Ulbra no Nacional Masculino de Basquete Jogando em casa, o Telemar/Rio de Janeiro venceu a Ulbra/Torres por 79 a 71, na noite desta quarta-feira, no ginásio Miécimo da Silva. A partida foi válida pelo Grupo C do Nacional Masculino de Basquete. A vitória deixou o time comandado pelo técnico José Roberto Lux na liderança da chave, com 85,7% de aproveitamento em sete jogos (6 vitórias e uma derrota). Os gaúchos ocupam o terceiro posto, com cinco vitórias e duas derrotas. O destaque da partida foi o pivô Sandro, da equipe carioca. Ele marcou 29 pontos e pegou seis rebotes. O cestinha da Ulbra foi o ala Márcio, com 18 pontos.