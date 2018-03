Telemar vence e garante a liderança O Telemar venceu por 95 a 79 o Unitri/Uberlândia, no ginásio do Tijuca, no Rio, nesta sexta-feira, e com a vitória terminou em 1.º lugar a fase de classificação, com 86,7% de aproveitamento (26 vitórias e 4 derrotas), seguido do COC/Ribeirão Preto com a mesma campanha. O Uberlândia ficou em terceiro com 75% (21 vitórias e 7 derrotas). Agora, resta apenas uma vaga aberta, em disputa entre Universo/Ajax e São José dos Pinhais/Keltec. O time goiano, por sinal, joga neste sábado contra o Universo/BRB às 17 horas, em Brasília (DF).