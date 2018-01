Telemar vence e lidera no basquete Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Telemar bateu o Liga Macaense por 122 a 95, neste domingo, no Rio de Janeiro, e manteve a liderança da competição, com 22 vitórias e apenas duas derrotas. ?Conseguimos a nossa 22ª vitória porque fizemos um jogo coletivo. Temos de continuar assim daqui para frente. Só precisamos corrigir alguns detalhes?, disse o pivô Sandro Varejão, do Telemar. O destaque do jogo foi o ala Gustavo, que marcou 50 pontos para o time de Macaé. ?Fico feliz por ter marcado 50 pontos, que é a minha melhor marca pessoal, mas triste pela derrota. A equipe tem apresentado altos e baixos, não mantém um padrão.? Outros resultados da rodada: Paulistano 85 x 80 São José dos Pinhais e COC/Ribeirão Preto 102 x 88 Unitri/Uberlândia.