Telemar vence Limeira por um ponto O Telemar conseguiu uma importante vitória nesta quinta-feira, no único jogo do dia pelo Campeonato Nacional de basquete masculino. Por apenas um ponto, ganhou do Winner/Limeira por 98 a 97 na prorrogação. Com esta vitória, o time carioca chega aos 83,3% de aproveitamento, ficando atrás apenas do COC/Ribeirão Preto, que tem 84,6%. O cestinha da partida foi Telmo, de Limeira, com 22 pontos. A partida foi disputada no interior paulista.