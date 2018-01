Telemar vence mais uma no Nacional Líder do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, a Telemar, do Rio de Janeiro, bateu neste domingo a Universo/Ajax por 101 a 97 (57 a 55 no primeiro tempo), em Goiânia. O cestinha foi Marcelinho, da equipe carioca, com 28 pontos. A Telemar tem 20 vitórias em 22 jogos. "Nossa defesa funcionou bem e conseguimos diminuir o ritmo de jogo deles", disse Demétrius. Além disso, a rodada teve ainda os seguintes jogos: São José dos Pinhais/Keltec 80 x 77 Uniara/Araraquara; Liga Macaense 79 x 97 Corinthians/UMC; Unitri/Uberlândia 91 x 85 Joinville/FME; e Franca Basquetebol 86 x 97 Londrina/TIM. A rodada continua nesta segunda-feira com duas partidas: Pitágoras/Minas x Winner/Limeira (20 horas) e Universo/BRB x Telemar (20h30).