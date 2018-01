Telemar vence o 1º jogo da decisão Pelo Campeonato Nacional Masculino de Basquete, o Telemar saiu na frente e venceu o primeiro duelo da final, em melhor-de-cinco jogos. Nesta sexta-feira, jogando em casa, o time carioca ganhou do Unitri/Uberlândia por 87 a 71. O próximo jogo será no domingo, novamente no Rio, às 14 horas. Após a vitória, o armador Demétius avaliou: ?Não podemos nos iludir com esse 1 a 0 na série. Uberlândia mostrou poder de recuperação em momentos difíceis.?