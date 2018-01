Telemar vence o Universo/BRB Depois de estar perdendo por uma diferença de dez pontos, o Telemar/Rio de Janeiro se recuperou no último quarto e venceu a primeira partida, da série melhor de cinco, pela semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, contra o Universo/BRB, por 96 a 94, neste sábado à tarde, no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande. As duas equipes voltam a se enfrentar no mesmo local nesta segunda-feira, às 17h30 (horário de Brasília). Mas, a segunda rodada tem início neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), com o COC/Ribeirão Preto tentando ampliar a vantagem, de 1 a 0, sobre o Unitri/Uberlândia, em São Paulo. A eficiência do ataque de Brasília, principalmente nos arremessos de três pontos, contra a fragilidade da marcação do time carioca nos dois primeiros quartos foi decisiva para assegurar a vantagem parcial à equipe do Distrito Federal, que liderou o placar a maior parte do confronto. O primeiro tempo terminou com a vitória parcial por 60 a 57. O início do segundo tempo marcou a reação do Rio de Janeiro, decorridos três minutos do terceiro quarto o time assumiu pela primeira vez a liderança do placar: 67 a 62. Mas Brasília reagiu e terminou o quarto ainda na frente do marcador: 78 a 74, beneficiado pelos arremessos de Kenya, o cestinha da partida com 27 pontos. No último quarto, o time carioca chegou à vitória após passar à frente do adversário faltando dois minutos para o término da partida. Brasília ainda tentou reagir e a três segundos do fim optou por arremessar a bola da linha de três pontos, mas desta vez não obteve sucesso e perdeu o jogo por 96 a 94. "O importante foi que o time deu a volta por cima. Espero que no jogo de segunda tenhamos um equilíbrio maior", disse o técnico do Rio de Janeiro, Miguel Angelo da Luz.