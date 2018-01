Telemar vence Universo na prorrogação A Telemar venceu nesta segunda-feira o Universo/BRB/DF por 115 a 109, na prorrogação, após empate por 99 a 99 no tempo normal, na segunda semana do Nacional de Basquete. Marcelinho fez 32 pontos para o time do Rio. O Pitágoras/Minas derrotou a Universo/Ajax por 84 a 82 no outro jogo realizado neste início de semana.