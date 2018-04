Terry comanda ataque do Mavericks no duelo texano

O novo Houston Rockets não resistiu à sua primeira prova de fogo sob a direção do treinador Rick Adelman e perdeu por 107 a 98 para o Dallas Mavericks, no duelo de texanos. O armador Jason Terry assumiu o papel de sexto jogador do Mavericks. E, quando foi chamado pelo treinador Avery Johnson para entrar o lugar do porto-riquenho José Juan Barea, correspondeu com perfeição, liderando o ataque da equipe. As ações de Terry no ataque foram decisivas. Ele marcou 12 pontos consecutivos na seqüência de 14-4 do Mavericks nos últimos minutos do quarto período. Ele liderou o ataque com 31 pontos, cinco assistências e quatro rebotes. O ala Josh Howard ajudou com 21 pontos, enquanto o alemão Dirk Nowitzki fez 19. O Rockets, que sofreu a sua primeira derrota na nova temporada, voltou a ter o ala-armador Tracy McGrady como seu cestinha. Ele marcou 35 pontos e confirmou a sua condição de líder da equipe. Mcgrady, que também deu oito assistências, teve o apoio do pivô chinês Yao Ming, com 21 pontos, 11 rebotes e dois tocos.