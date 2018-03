Terry Porter pode ser o novo técnico dos Suns

Depois de mais uma temporada frustrante, que resultou na saída do Mike D'Antoni, o Phoenix Suns começa a pensar em seu novo treinador. E, ao que parece, o alvo é o ex-jogador Terry Porter, que hoje é assistente-técnico do Detroit Pistons, que está na final da Conferência Leste. Com a permissão dos Pistons, a diretoria do Phoenix Suns, encabeçada pelo gerente Steve Kerr, deve realizar uma reunião com Porter o quanto antes, de acordo com informações da imprensa norte-americana. Porter e Kerr foram companheiros de clube por dois anos, no San Antonio Spurs. Porter já comandou um time na NBA: o Milwaukee Bucks, com um recorde de 71 vitórias e 92 derrotas, e é conhecido por sua visão de jogo defensiva, o que tem sido a principal falha do Phoenix Suns, famoso apenas por seu ataque desenfreado. Além de Porter, os Suns analisam outros nomes conhecidos, como Vinny Del Negro - ex-jogador dos Spurs, e atualmente gerente-geral da equipe -, Jeff Hornacek - ex-jogador e que já comandou o Utah Jazz por algumas partidas -, o ex-jogador Mark Jackson, o ex-treinador Paul Silas, assim como o assistente-técnico dos Celtics, Tom Thibodeau.