Tevê mostrará jogo de Nenê na terça Terça-feira, a ESPN/Internacional mostrará o pivô brasileiro Nenê em ação. O Denver Nuggets receberá o Atlanta Hawks, em partida que começará às 21h30. Será a terceira partida do Denver a ser transmitida pela ESPN/Internacional, que no início da temporada não tinha programado nenhum jogo da equipe. Mas alterou sua grade por causa do bom desempenho de Nenê. Dia 11 de abril, mostrará o jogo do Denver contra o Sacramento Kings. Michael Jordan - Michael Jordan perdeu a paciência na última partida que disputou contra o Chicago Bulls em sua carreira. Sábado à noite, na vitória do Washington Wizards por 101 a 93, ele arrancou um dente de Jalen Rose com uma cotovelada. ?Eu o atingi com força mesmo. Ao invés de jogar, ele passou o tempo todo falando bobagens e tentando provocar nosso time. O jogo ficou tenso por culpa dele?, disse Jordan, que marcou 17 pontos ? sua média nos seis jogos que fez depois de completar 40 anos é de 28,3 pontos. Jalen Rose ficou revoltado com a pancada que tomou de Jordan e com a benevolência da arbitragem. ?Eu ia fazer a cesta e fui atingido de propósito, mas os árbitros não marcaram falta intencional. Aliás, nunca marcam contra Jordan. Eu me senti como se estivesse numa luta de Davi contra Golias e Golias tivesse permissão para usar uma arma.? Houve sete faltas técnicas durante a partida e dois jogadores do Chicago Bulls foram expulsos: Donyell Marshall e Tyson Chandler. O Washington assumiu a oitava colocação da Conferência Leste, com 29 vitórias e 29 derrotas ? o Milwaukee Bucks está em nono, com 28 vitórias e 30 derrotas.