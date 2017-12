Thomas estréia no Knicks vencendo Nets por 111 a 97 O armador Stephon Marbury marcou 16 pontos e o New York Knicks venceu por 111 a 97 o New Jersey Nets no seu primeiro jogo na pré-temporada da NBA, sob a direção de Isiah Thomas, seu novo treinador. O ala-armador Quentin Richardson marcou 14 pontos para o Knicks, a única equipe que ainda não tinha disputado um jogo nesta pré-temporada. Thomas, que também é presidente do Knicks, enfrenta um desafio complicado. A diretoria já avisou que se o time tiver mais uma temporada ruim, ele será despedido dos dois cargos. Em Charlotte, o ala-armador Michael Redd marcou 21 pontos e seu companheiro David Noel fez mais 14 para levar o Milwaukee Bucks a vencer por 104 a 100 o Charlotte Bobcats. Noel brilhou com seis cestas em sete arremessos de quadra. O armador Charlie Bell ajudou na vitória, com 16 pontos. O armador Raymond Felton, com 20 pontos, seis rebotes e cinco assistências, foi o destaque do Bobcats. Já em Omaha, o reserva Lindsey Hunter abriu uma seqüência de 11 a 0 no quarto período para levar o Detroit Pistons a uma vitória por 101 a 96 sobre o Minnesota Timberwolves. O placar estava empatado em 82 a 82 quando Hunter marcou uma cesta de três pontos, faltando 6min30 para o fim do jogo. Na seqüência, marcou mais dois pontos, roubou uma bola e deu uma assistência. No total, ele marcou 15 pontos. O ala Kevin Garnett e Bracey Wright fizeram 12 pontos cada um para o Timberwolves. Em Oklahoma City, o ala Pat Garrity marcou 19 pontos e seu companheiro Dwight Howard 17 para levar o Orlando Magic a uma vitória por 100 a 85 sobre o New Orleans Hornets, em sua segunda vitória em dois jogos na pré-temporada. Além da derrota, o Hornets ficou sem dois titulares, ambos com lesões no tornozelo. O ala David West, cestinha da equipe, com 17 pontos, e a nova aquisição, o pivô Tyson Chandler, saíram de quadra mancando, no terceiro quarto, quando o Magic passou a dominar as ações. Em North Little Rock, o armador Luther Head marcou 20 pontos e liderou uma lista de cinco jogadores com dois dígitos que deram ao Houston Rockets a vitória por 107 a 93 sobre o Atlanta Hawks, a primeira na pré-temporada da NBA. O ala-armador Rafer Alston e o armador Kirk Snyder marcaram 15 pontos, o ala-armador John Lucas mais 14 e o ala Tracy McGrady, 13. O pivô chinês Yao Ming não jogou porque está com problemas no dedão do pé direito. Em Manchester, no estado de New Hampshire, o ala-armador Larry Hughes e o pivô lituano Zydrunas Ilgauskas marcaram 14 pontos cada um para levar o Cleveland Cavaliers a uma vitória por 91 a 82 sobre o Boston Celtics. O ala brasileiro Anderson Varjão contribuiu com seis pontos e 11 rebotes, em 22 minutos de jogo. O ala Wally Szczerbiak foi o cestinha do Celtics, com 21 pontos, 13 deles no primeiro quarto.